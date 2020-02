Marchisio: “Immagino il mio futuro alla Juve, ma non è detto che avverrà”

L’ex bianconero Claudio Marchisio ha parlato ai microfoni di DAZN della sua vita dopo l’addio al calcio giocato.

Ecco una parte delle sue parole.

“Il campo mi manca. Mi manca l’odore dell’erba tagliata in primavera, mi mancano i riflettori, il pubblico, ma anche mettersi una maglietta nuova. Mi manca l’emozione del goal. Un futuro alla Juventus me lo immagino di certo, ma non è detto che avverrà. Mi sarebbe piaciuto giocare con Ronaldo. Durante quell’estate molti mi dicevano che non potevo andare via proprio quando arrivava lui, ma le scelte della propria vita non possono essere legate a giocatori che arrivano”.

