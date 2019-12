Marchisio: “Giocavo con il menisco fuori dal ginocchio, ho rischiato una protesi a 40 anni”

Claudio Marchisio, ex centrocampista della Juventus e della Nazionale azzurra, ha parlato dei suoi problemi fisici sulle pagine de La Gazzetta dello Sport: “Già dall’anno scorso incominciavo a capire che non sarebbe stato facile uscirne, mi sono infortunato ma stavo già male e non lo sapevo. Mi sono ritrovato con il menisco fuori dal ginocchio, ci giocavo sopra perché pensavo fosse un dolore accettabile. Invece quest’operazione l’ho dovuta fare rischiando una protesi al ginocchio a 40 anni. Quando cominci a vedere determinati conti non puoi solo più pensare al calcio, ma anche alla tua vita. Poi sapevo che non avrei mai potuto indossare un’altra maglia in Italia, avrei dovuto cercare una sistemazione all’estero, sapendo di giocare soltanto forse un anno”.