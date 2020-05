Marchisio: “Fosse per me giocherei, non esiste il rischio di contagio zero”

Intervistato dal quotidiano Tuttosport, l’ex-calciatore della Juventus, Claudio Marchisio, si è espresso a favore della ripresa dei campionati: “Se fossi un giocatore darei il mio ok per tornare a giocare, senza grosse paure. Chiaramente parlo per me. Perché potrei capire se qualcuno non si sentisse al sicuro per tornare a giocare. So che qualche giocatore non se la sente, massimo rispetto di quello che si prova. Io personalmente giocherei. Il rischio zero in uno sport di contatto non può esistere. Bisogna cercare di strutturare tutto al meglio perché il rischio sia minore possibile, se ci aspettiamo che sia zero allora non si riaprirà mai. In questo momento il calcio è nelle grinfie di questa situazione come qualsiasi altra attività, come qualsiasi persona. Ma se si parla di calcio bisognerebbe però sapere che si tratta di una delle prime dieci industrie del Paese, con un indotto molto importante e un movimento di massa che coinvolge milioni di persone di qualsiasi età. Per questo, a parer mio, ripartire è fondamentale. Il calcio non è solo l’élite di giocatore milionari che finiscono sulle copertine e sono i re dei social network. Il calcio è una macchina enorme, trainata dai giocatori più visibili e pagati, ma dentro la quale ci sono quasi duecentomila persone che vivono di pallone.”