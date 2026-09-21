Marchisio contro la curva della Juve: “Gesti come quello di ieri non dovrebbero accadere. Lo sport deve unire”

21/09/2026 | 18:22:58

Claudio Marchisio ha espresso il suo parere sul mancato rispetto di parte della curva della Juventus durante il minuto di silenzio per Sandro Mazzola. Le parole del Principino su Instagram: “Ci sono cose che, quando ami davvero il calcio, fai fatica ad accettare. Quello che è successo ieri è una di queste.

Sandro Mazzola è un pezzo della storia del nostro calcio. E la storia si rispetta.Alla Juventus e ai suoi tifosi devo una parte enorme della mia vita. So quanto amore, passione e rispetto ci siano dietro quella maglia. Ed è proprio per questo che credo sia giusto dire, senza esitazioni, che gesti come quello di ieri non dovrebbero accadere.La rivalità è passione, appartenenza, orgoglio. Ma non può mai cancellare il rispetto.

Per l’uomo, per il campione, per tutto ciò che Sandro ha rappresentato per il calcio italiano.E ieri, allo stadio e da casa, la voce di tantissimi è stata quella di un applauso.

Questo deve fare lo sport in questi momenti. Unire”.

Foto: Instagram Marchisio