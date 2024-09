Marchisio: “Contento per la 8 a Koopmeiners. Ora la Juve può insidiare l’Inter”

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Claudio Marchisio ha parlato della sua Juve. L’ex centrocampista si è detto entusiasta del mercato effettuato dal club bianconero, che ora potrà insidiare l’Inter per la lotta allo Scudetto. Vira poi sui vari acquisti di Giuntoli, uno tra tutti Koopmeiners, che ha ereditato il numero 8 appartenuto in passato proprio a Marchisio. Il Principino dice la sua anche sul gioco di Thiago Motta, sul centrocampista Douglas Luiz e su Yildiz.

Su Koopmeiners e il mercato: “Grazie al mercato, la Juve è più vicina all’Inter. Sono contento che Koopmeiners abbia preso l’8. Gli auguro il meglio. E soprattutto di togliersi e darci grandi soddisfazioni a noi tifosi juventini, possiede eccellenti doti fisiche , in campo è intelligente. Sulla trequarti o altrove, è un innesto molto importante per la Juve. Il campionato è iniziato bene, ma adesso si comincia a fare sul serio con la Champions e tutte le altre competizioni. L’Inter resta la più forte, ma la Juventus grazie al mercato si è avvicinata”.

Douglas Luiz e Locatelli: “Douglas Luiz ha una tecnica fantastica, basta vedere come tocca il pallone ogni volta che entra per capire che è diverso. Ma non dimentichiamoci di chi è rimasto: Locatelli è più libero e sereno nel gioco rispetto alla passata stagione. A volte i cambiamenti per un giocatore fanno tanto: non è per giustificare Manuel o per dare colpe ad Allegri, semplicemente sono cose che nel calcio capitano. È successo anche a me in passato”.

Conceicao, Locatelli, Yildiz e Thiago Motta: “Conceiçao mi incuriosisce, Thuram lo conosco da anni. Però il miglior acquisto è Yildiz, a cui è stata data fiducia affidandogli la 10. Spero che esploda in tutto il suo talento, che è tanto. Non pensavo che Thiago sarebbe partito così forte. Mi ha stupito l’avvio, non lui. Motta ha le idee chiare, lo conosco. Sono contento che abbia dato fiducia ai giovani Mbangula e Savona, poi per lottare con le grandi in campionato e in Champions serviranno anche i giocatori più di esperienza”.

Foto: Instagram Marchisio