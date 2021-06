Marchisio chiama Pogba: “Torna alla Juve”. Il francese replica: “Prossima destinazione Torino”

Momento social per Claudio Marchisio e Paul Pogba, entrambi ex centrocampisti della Juventus. L’azzurro ha commentato un post del francese su Instagram, che giocava su un campo speciale per un suo sponsor, invitandolo a rientrare in Italia: “Ne serve uno anche a Torino. Su su torna, su su torna”, con emoji bianconere. Pogba, attualmente in forza al Manchester United, ha risposto così: “Ok Principe prossima destinazione Torino”. E adesso i tifosi bianconeri sognano…