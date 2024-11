Marchisio: “Campionato equilibrato, per me l’Inter è la favorita. Juve? Spero a gennaio arrivino rinforzi”

L’ex centrocampista Claudio Marchisio, intercettato a margine dell’inaugurazione dell’intervento di riqualificazione dei campi sportivi di Pietra Alta-Falchera a Torino, ha parlato dell’equilibrio tra le prime della Serie A.

“Ad oggi sembra di tornare un po’ nel passato del famoso campionato con le sette sorelle, con classifica corta. Da sportivo e amante del calcio spero possa durare il più possibile, se fossi uno di quegli allenatori credo sperino a un certo punto di poter allungare. È un campionato equilibrato, ovviamente ci sono delle squadre più pronte, più progettate ad arrivare a vincere rispetto ad altre, ma è equilibrato e mi sta piacendo. Ma come potenziale vincente metto l’Inter in prima fila”.

Interviene poi sulla sua Juve: “Arriva da anni non semplici, ma quest’anno c’è stato un grande cambiamento: da un allenatore che conosceva benissimo l’ambiente con una squadra che ha concluso la stagione con la vittoria della Coppa Italia, a un’idea totalmente diversa. Ovviamente ci vuole del tempo – prosegue -, abbiamo già intravisto partite come quella di Lipsia, con la Juve in dieci, che fa una bellissima vittoria in Champions e altre meno belle. Deve trovare, credo, il suo equilibrio e a parer mio credo abbia la coperta un po’ corta. Mi auguro quindi, da buon tifoso, che a gennaio possano arrivare dei rinforzi”.

Foto: Instagram Marchisio