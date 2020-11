Marchisio a Pogba: “Vieni alla Juve, qui sarai felice”

Curioso siparietto tra Claudio Marchisio e Paul Pogba, ex compagni con la maglia della Juventus. Il centrocampista italiano, attraverso twitter, ha risposto a Pogba che aveva postato una foto con la maglia della Francia che lo ritrae in allenamento. “Per favore, torna alla Juve. Sara di nuovo felice. Anch’io” ha twittato Marchisio che è pronto a riabbracciare il Polpo dopo gli anni passati insieme a Torino.

Please @paulpogba

Come to @juventusfc 😉…you will be happy again 🏳🏴😎 me too #tilltheend

— Claudio Marchisio (@ClaMarchisio8) November 16, 2020