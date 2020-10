Marchionni: «Ho visto un Foggia attento e grintoso. C’è tempo per il derby col Bari»

Il nuovo allenatore del Foggia, come anticipato ieri pomeriggio, è Marco Marchionni. Oggi si è presentato alla stampa e alla città. «Mi sento bene – ha detto – Quando si inizia dal precampionato c’è tempo di lavorare, ma io ho visto una squadra attenta e vogliosa. Ritengo che anche lo spogliatoio adesso voglia far parlare il campo. Io ci metterò la faccia quando le cose andranno male, ma le vittorie saranno solo dei ragazzi». Si gioca subito contro il Potenza. «Ha un organico importante, che conosco. Non toccherò il modulo perché non voglio buttare via il lavoro fatto da altri. E’ giusto però inserire qualche concetto». In Puglia c’è grande attesa per ritorno di un match storico e molto sentito. «Il derby contro il Bari? E’ previsto per l’1 novembre, ma mi auguro di arrivare a quella data con delle vittorie. Lo prepareremo di sicuro in modo diverso, ma dobbiamo arrivarci nel modo giusto». Marchionni ha due maestri. «Baldini è tra i migliori allenatori su piazza. Sono stato un suo calciatore e ho lavorato al suo fianco: a me piace. Poi c’è Prandelli che ho avuto alla Fiorentina. Ogni tecnico, però, deve intraprendere una propria strada. Il calcio che uno vuole proporre scaturisce sempre dai giocatori che si hanno a disposizione. Bisogna sfruttarli per le loro caratteristiche e per vincere le partite. Tutti si ricordano del Foggia di Zeman che è diventato storia, ma ogni allenatore ha il suo metodo per centrare gli obiettivi prefissati».

Foto: Foggia Facebook