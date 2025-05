Marchetti (UEFA): “Molto soddisfatti del nuovo format della Champions. Non cambierà”

12/05/2025 | 17:15:42

“Siamo molto soddisfatti del nuovo formato. Avevamo degli obiettivi: rendere la competizione più incerta e imprevedibile, dare più varietà alle differenti squadre. Abbiamo assistito a una fase campionato interessantissima, con tante partite incerte e senza partite prive di interesse. E poi la fase ad eliminazione diretta è proseguita con partite incredibili, come quella tra Inter e Barcellona”. Così Giorgio Marchetti, vice segretario generale della Uefa, ospite di Radio Anch’io Sport su Rai Radio 1, sul nuovo formato Champions. Quanto a possibili ritocchi “questo formato non è temporaneo, è il nuovo formato per tutte le competizioni europee. È stato pensato perché diventi il formato del futuro. Darà grandi soddisfazioni e migliorerà una formula che ha avuto un successo enorme e mondiale. Abbiamo constatato che funziona per incertezza, imprevedibilità, sorpresa e interesse. Ragioneremo con i club su qualche piccolo dettaglio. Ma il formato rimarrà tale”.

Foto: Facebook uefa