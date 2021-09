Marchetti: “(Amm. Unico Salernitana): “Abbiamo acquistato un galantuomo e un fuoriclasse. Ci farà sognare”

A margine della conferenza stampa di presentazione di Franck Ribery alla Salernitana, ha parlato l’amministratore unico della Salernitana, Ugo Marchetti.

Queste le sue parole: “Considero un privilegio essere l’amministratore unico della Salernitana. Questa non è una società sofferente. Io sono orgoglioso di rappresentare questa azienda, una società che funziona che guarda al futuro, non con arroganza. Noi stiamo vivendo questa esperienza con grande orgoglio e siamo felici e fortunati nel poter vivere questo momento. Noi siamo bravi e non temiamo le difficoltà. Ci sono problemi strutturali che non nascono da noi che sono esterne da questa azienda”.

Su Ribery: “Abbiamo preso un galantuomo che da giocare a pallone, è uno di noi. Fa parte della nostra famiglia, è uno che combatte sempre la partita. Salernitano a Salerno, questo farà Ribery. Noi dobbiamo accompagnarlo. Potrà sognare insieme a noi”.

Sul futuro del club: “Noi speriamo di trovare un compratore che è pronto dal punto di vista economico ed etico. Noi da parte nostra stiamo dando questo segnale di una azienda che fa cose con serietà. Non so nel calcio come funziona ma noi viviamo di utile e che si autofinanzia. Merita una proprietà seria per un futuro solido. Stiamo agendo tutti quanti noi per dare una risposta adeguata a questa città”.

Foto: AlfredoPedulla.com