Marcelo si ritira, il saluto del Real Madrid: “Sei una delle nostre più grandi leggende”

In mattinata è arrivato l’annuncio dell’addio al calcio di Marcelo, terzino brasiliano che a 36 anni appende gli scarpini al chiodo.

Arriva il saluto del Real Madrid al campione: “Dopo l’annuncio di Marcelo del suo ritiro dalla carriera di calciatore professionista, il Real Madrid CF desidera esprimere la sua gratitudine e il suo affetto. Marcelo fa parte della storia del Real Madrid ed è una delle grandi leggende del nostro club e del calcio mondiale. Entrò a far parte del Real Madrid nel 2006, all’età di 18 anni, ed è stato un giocatore chiave in uno dei periodi di maggior successo nei 122 anni della nostra storia. Nelle sedici stagioni in cui ha difeso la nostra maglia e il nostro stemma, ha vinto 25 titoli in 546 partite: 5 Coppe dei Campioni, 4 Coppe del Mondo per Club, 3 Supercoppe Europee, 6 Campionati, 2 Coppe del Re e 5 Supercoppe di Spagna. A livello individuale, Marcelo è stato incluso nel FIFA FIFPRO World 11 in sei occasioni. Oltre ai titoli vinti con il Real Madrid, Marcelo è stato incoronato campione della Confederations Cup del 2013 con la nazionale brasiliana, con la quale ha vinto anche una medaglia d’argento all’Olimpiade di Londra del 2012 e una medaglia di bronzo all’Olimpiade di Pechino del 2008. Con il Fluminense ha vinto 1 Copa Libertadores e 1 Recopa Sudamericana.

Marcelo è il terzo giocatore straniero ad aver giocato più partite con il Real Madrid. Fu uno dei marcatori della finale della Décima a Lisbona e il capitano che sollevò la Decimocuarta a Parigi. Il suo calcio spettacolare e il ricordo di un giocatore che ha dato tutto per questa maglia, che rappresenta i valori del Real Madrid, rimarranno per sempre nel cuore di tutti i tifosi.

Il presidente del Real Madrid Florentino Pérez ha dichiarato: “Marcelo è uno dei più grandi terzini sinistri nella storia del Real Madrid e del calcio mondiale, e abbiamo avuto il privilegio di poterlo godere per molto tempo. È una delle nostre più grandi leggende e il Real Madrid è e sarà sempre la sua casa”.

Il Real Madrid augura a lui e a tutta la sua famiglia la migliore fortuna in questa nuova fase della sua vita”.

