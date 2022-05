Marcelo: “Meglio una statua o il rinnovo? La mia storia rimarrà scritta per sempre nel Real Madrid”

Potrebbe essere domani l’ultima partita di Marcelo col Real. Ne ha parlato il brasiliano in conferenza stampa: “Sono molto emozionato, giochiamo questa competizione da molto tempo e sappiamo quanto sia importante poter giocare una finale. La stagione è stata bellissima, meritiamo di essere qui. Meglio una statua o un rinnovo? Tutti conoscono la mia passione e il mio amore per il club della mia vita, che è il Madrid. Il Fluminense era ai suoi tempi, mi ha dato tutto all’inizio. Anche il Madrid mi ha dato tutto. Non mi serve una statua, la mia storia rimarrà scritta per sempre nel Real Madrid. Dopo la finale vedremo cosa fare. Benzema? Conosciamo la qualità di Karim, sta facendo una stagione pazzesca. Gioca molto bene da molto tempo. È un leader, solo con il suo carattere, con la sua presenza, aiuta la squadra e non solo in questa stagione. Ancelotti? Lo conosco da otto anni, ho avuto e ho la fortuna di allenarmi con lui. Capisce molto bene il calcio e sa come gestire lo spogliatoio. È normale che tutti vogliamo giocare. In questa stagione non abbiamo avuto quasi nessun problema, il tecnico ci lascia soli, ci dice la verità, questo dà fiducia per lavorare”.

FOTO: Sito Real