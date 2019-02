Marcelo, la lunga rincorsa Juve che parte dalla scorsa estate

Marcelo e la Juve, una lunga rincorsa che parte dalla scorsa estate quando vi avevamo parlato della voglia di fuga da Madrid dell’esterno brasiliano. Il classe ’88 è un obiettivo concreto da diversi mesi, il club bianconero ha seriamente pensato all’ex Fluminense e ha intenzione di riprovarci in vista dell’estate, considerato che il nuovo ciclo Real prevede la non blindatura di chi è poco contento di restare. E non è un caso che dalle parti di Madrid, anche negli ultimissimi giorni, continui a tenere banco la questione Marcelo. Il terzino brasiliano, legatissimo a CR7 (fattore di non poco conto) non è felice dello scarso impiego sotto la gestione Solari e si sta guardando intorno con molta attenzione. Lo stesso terzino, come vi abbiamo riferito, qualche giorno fa si è riunito per oltre un’ora a Valdebebas con il braccio destro di Forentino Perez, José Angel Sanchez. Durante l’incontro, il brasiliano ha ribadito la sua insoddisfazione e ha chiesto esplicitamente di valutare il suo futuro in vista di giugno. Un braccio di ferro che coinvolge a distanza proprio la Juve, che resta sempre alla finestra per Marcelo. Una lunga rincorsa bianconera che parte dalla scorsa estate…

Foto: Marca