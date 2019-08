Marcelo: “Juve? Le speranze Champions sono aumentate grazie a CR7. Il Real…”

Marcelo, terzino mancino del Real Madrid, ha rilasciato un’intervista ai microfoni della Gazzetta parlando anche del campionato italiano: “Amo il Real, è la mia casa e il miglior club del mondo. Quando firmi con il Real Madrid sai che puoi vincere tutto, ma di certo ciò che ha fatto questo club in Europa in questi anni è un record difficile da eguagliare o superare. Vincere tutto ciò che abbiamo vinto è stato il risultato della grandezza del Real come sforzo. E la differenza l’ha sempre fatta l’umiltà con cui abbiamo giocato ogni partita. Qualcuno può pensare che noi si sia convinti di essere più forti, ma il segreto è il contrario. Se abbiamo vinto così tanto è perché abbiamo sempre guardato dal basso e non dall’altro gli avversari, rispettandoli. Juve? Gli otto scudetti consecutivi dei bianconeri sono frutto di uno spirito competitivo e della fame di vittorie. Questo e una buona gestione sono le chiavi per restare al top. Cosa non facile. Manca la Champions? Ma negli ultimi anni ci è andata vicina due volte, arrivando in finale. Vincere la Champions però è una cosa complicata. Il fatto però di essere stata sempre competitiva è la dimostrazione del suo valore. Con Cristiano Ronaldo, poi, le speranze di vincerla sono aumentate”.

Foto: marca