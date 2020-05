Marcelo: “Juve? Fa piacere sapere che i tifosi mi volevano a Torino con CR7”

Marcelo, laterale sinistro del Real Madrid, durante la diretta Instagram con Fabio Cannavaro ha parlato anche dell’accostamento alla Juventus: “Ho sentito che due anni fa dicevano che avevo firmato con la Juve, che indossavo la maglia della Juve e che non vivevo senza Cristiano. La gente s’è inventata tante cose però è bello sapere di piacere ad alcuni tifosi della Juve. Non voglio andare via dal Real e penso che neanche me lo permetterebbero. Qui sto molto bene e non so se la Juve mi cercherà veramente”.

Foto: Marca