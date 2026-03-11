Marcelo: “Io allenatore? No, non ho la minima idea di tattica. Ancelotti? È una bravissima persona”

11/03/2026 | 17:05:36

La leggenda del Real Madrid, Marcelo, ha concesso un’intervista a AS. Queste le sue parole:

“Diventare allenatore? No, non ne ho voglia. Non ho la minima idea di tattica. Il Real? Ogni volta che gioca il Real Madrid, mi innervosisco. Certo, non posso influenzare quello che succede in campo, ma mi innervosisco comunque molto e mi sento ancora parte del Real Madrid. È impossibile rinunciarvi. Ancelotti? È molto difficile dire quali siano le qualità di Ancelotti; non sono un allenatore. La sua personalità? È proprio come te lo aspetti, molto accessibile e una bravissima persona”.

Foto: X Fluminense