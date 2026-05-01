Marcelo: “Il calcio è fatto di sorprese in ogni momento. Io allenatore? Non capisco niente di tattica”

01/05/2026 | 11:39:09

L’ex calciatore del Real Madrid, Marcelo, ha concesso un’intervista all’agenzia EFE. Queste le sue parole:

“Questa cosa del calcio moderno non riesco a capirla molto bene, perché io credo che il calcio cambi nel tempo. Quando giocava Maradona, pensi che oggi non giocherebbe? Io credo che giocherebbe. E non era calcio moderno. Quindi non credo a questa storia del calcio moderno. Credo che ogni testa sia un pensiero, ogni giocatore sia a modo suo. Non credo che esista un terzino moderno, un attaccante moderno… Per me, il calcio è fatto di sorprese in ogni momento e bisogna sapersi adattare a ogni circostanza della partita. Io allenatore? No, non credo di avere le capacità per fare l’allenatore. Per fare l’allenatore servono molte cose che io non ho. Mi piace giocare a calcio e dare consigli ai bambini, ai miei figli, piccole cose, ma non capisco niente di tattica. Il mio modo di pensare è completamente diverso da quello di un allenatore”.

Foto: Instagram Marcelo