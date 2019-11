Marcelo: “Galatasaray? Come una finale, gara affascinante. Orgoglioso di giocare nel miglior club del mondo”

Marcelo, esterno difensivo del Real Madrid, ha parlato alla vigilia della gara di Champions in programma domani al Bernabeu contro il Galatasaray: “Sono contento delle mie 100 partite col Real Madrid nelle competizioni europee, ho giocato qui quasi tutta la mia vita ed è un orgoglio essere ancora nel miglior club del mondo. Domani ci aspetta una gara durissima, ma abbiamo tanta voglia e motivazione. Ci piace giocare questo tipo di sfide. Col Galatasaray sarà una finale, dobbiamo vincere. Torno titolare? La scorsa stagione non mi sono sentito una riserva, ma quest’anno sto sicuramente meglio. Non mi vedo né come titolare né come alternativa, per vincere non devi mai pensare di essere inamovibile”.

Foto: Real Madrid Twitter