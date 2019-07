Marcelo: “Felice del ritorno di Zidane, ha riportato entusiasmo”

Intervistato nel programma Esporte Espectacular in Brasile, Marcelo, terzino del Real Madrid, ha parlato del ritorno di Zidane alla guida del club spagnolo. “Sono un suo grande amico, per me è come un fratello maggiore. Sono felice del suo rientro, ma non perché sono tornato a giocare, ma perché ha riportato entusiasmo, una persona diversa dagli altri, è sereno. Cristiano Ronaldo? Abbiamo un’amicizia molto stretta e seria, quando parliamo non parliamo di calcio, ci sono cose molto più importanti. Parliamo dei nostri figli, che come noi giocano. La mia assenza in Coppa America? Mi sono fatto questa domanda, non so. L’allenatore ha optato per altri giocatori, io posso solo lavorare ancora più duramente per tornare a vestire la maglia della Seleçao. Questo è uno dei miei obiettivi”.

Foto Marca