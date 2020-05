Marcelo: “Abbiamo vinto quattro campionati in cinque anni, ma vogliamo fare di più”

Intervistato da Emilio Butragueno durante la Semana Blanca dell’Università di Madrid, il terzino brasiliano del Real Madrid, Marcelo, ha parlato degli obiettivi del club: “Vincere e dare il massimo finché non ne hai più,questo mi è stato insegnato dal Real Madrid. Vincere tre campioni di fila e quattro in cinque anni è qualcosa che rimarrà per la storia. Quello che è successo, è successo e ora dobbiamo continuare a vincere. I titoli sono ciò che contraddistingue ogni storia o carriera. Arrivare al Real Madrid è stato qualcosa di molto bello, un sogno diventato realtà . Ho vissuto molte notti magiche e momenti meravigliosi, ma se devo sceglierne uno, dico il mio arrivo al Real Madrid, la mia presentazione. Mi sembrava di essere in un film.”

Foto: sito ufficiale Real Madrid CF