Marcello Lippi si è dimesso, non è più il CT della Cina: “Non posso rubare soldi”

Marcello Lippi non è più il CT della Nazionale cinese. L’allenatore di Viareggio, infatti, ha rassegnato le dimissioni dall’incarico, dopo la sconfitta 2-1 ad Abu Dhabi contro la Siria con autorete decisiva di Zhang Linpeng. Cina ferma a 7 punti a parimerito con le Filippine, con la qualificazione al turno successivo sempre più in bilico.

Lippi, in ogni caso, ha scelto di abbandonare l’avventura in Asia, annunciandolo in conferenza stampa: “Se io presento una squadra così in campo… Io guadagno tanti, tanti soldi. E non li voglio rubare. Perciò io stasera dò le dimissioni. Irrevocabili”.

Foto: Lippi Twitter