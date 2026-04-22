Marcelino (Villarreal): “Sono tutti entusiasti all’idea di poter raggiungere il terzo posto. È una sfida enorme e una grande fonte di orgoglio”

22/04/2026 | 11:52:55

Il tecnico del Villarreal, Marcelino Garcìa Toral, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Real Oviedo. Queste le sue parole:

“Siamo partiti con l’idea di qualificarci di nuovo per la Champions League, andare in Champions League per la seconda volta è molto importante per il club. È il nostro sogno più grande. Ci siamo vicini, perché abbiamo disputato una stagione fantastica. Dipende anche dalla mentalità dei giocatori; sono tutti entusiasti all’idea di poter raggiungere il terzo posto. Realizzare una stagione storica per il Villarreal è una sfida enorme e una grande fonte di orgoglio, e siamo vicini a raggiungerla”.

Foto: sito Villarreal