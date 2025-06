Marcelino (tecnico Villareal): “Nico Williams è pronto per il grande salto. Laporta? Dovrebbe parlare a giochi fatti”

26/06/2025 | 14:50:53

Marcelino García Toral, attuale allenatore del Villarreal, ha parlato oggi in un’intervista a Carrusel Deportivo di Cadena SER di Nico Williams, che ha fatto esordire in Liga nel 2021. “Ero presente quando ha mosso i primi passi, ma lo avrebbe fatto con qualsiasi allenatore,” ha spiegato Marcelino, sottolineando la qualità intrinseca del giovane. Sull’ipotesi di portarlo al Villarreal ha aggiunto: “Certo che lo vorrei qui, ma non credo che sia possibile per motivi economici. Nico è in un grande club e sicuramente vuole compiere un ulteriore salto nella sua carriera. Forse il prossimo passo potrebbe essere il Barcellona, come si dice in queste settimane.” Infine, ha lanciato una frecciatina al presidente blaugrana Joan Laporta, commentando le sue dichiarazioni pubbliche sul calciatore: “Parlare va bene, ma quando si annuncia un accordo bisogna essere sicuri del passo successivo. Essere più seri significa fare tutto rapidamente, evitando voci e lamentele.”

Foto: instagram Nico Williams