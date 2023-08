Marcelino su Guendouzi: “Se parte, non ci saranno rinforzi. Abbiamo diverse soluzioni in mediana”

Il tecnico dell’Olympique Marsiglia, Marcelino Garcia Toral, ha così parlato di una possibile cessione di Matteo Guendouzi: “Penso che abbiamo un buon livello di qualità a centrocampo, con diverse soluzioni. Se Guendouzi parte, non ci saranno rinforzi e a novembre riavremo Gueye. Sono molto contento dei giocatori della mia rosa e del loro impegno. Abbiamo una buona squadra per competere in tutte le competizioni“, ha dichiarato l’allenatore spagnolo. La Lazio – come vi abbiamo già raccontato – resta in pole per il centrocampista classe ’99, col quale è già stato raggiunto un accordo per le prossime cinque stagioni. Al momento, però, manca ancora l’intesa con l’OM per il cartellino. E ripetiamo:l’OM non chiede più 20 e neanche 18, si potrebbe chiudere anche a 13-14 più bonus

Foto: Twitter Marsiglia