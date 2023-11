Marcelino: “Mi rattrista quello che è successo a Marsiglia, la grandezza di un grande club viene oscurata da atti vandalici”

L’ex allenatore del Marsiglia Marcelino Toral ha parlato degli incidenti di domenica che hanno portato a dover rimandare la sfida contro il Lione col tecnico Fabio Grosso ferito dal lancio di sassi da parte dei tifosi dell’OM. Ecco le sue parole:

“Mi rattrista vedere immagini simili. La grandezza di un club come il Marsiglia è messa in ombra da questi atti vandalici. La crescita del club è resa difficile dagli ultras. Da allenatore non ho avuto paura né ricevuto minacce. Non posso dire lo stesso dei miei superiori, minacciati in ufficio, cosa che non dovrebbe accadere in un club che vuole fare le cose sul serio”.

Foto: Instagram Marcelino