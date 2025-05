Marcelino: “Champions? Quando sono arrivato era impensabile”

29/05/2025 | 21:00:55

Marcelino Garcia Toral ha condotto il Villarreal al quinto posto in campionato che consentirà al Sottomarino Giallo di disputare la prossima edizione della Champions League: “Lo sognavo? Non sono un gran sognatore. Vivo un giorno alla volta, ma sono sempre ottimista e ambizioso. Ciò che è chiaro è che una volta messa insieme la squadra, eravamo fermamente convinti di poter lottare per l’Europa. E abbiamo vinto il jackpot della Champions League. Ma, ricordando com’era la squadra quando siamo arrivati ​​nel novembre 2023, ciò che abbiamo realizzato era impensabile”, ha detto ad As.

Foto: sito Villarreal