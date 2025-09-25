Marcandalli: “E’ un motivo di orgoglio aver segnato, ho fatto tanta strada dalla Primavera. Vieira mi sta dando fiducia”

Alessandro Marcandalli ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria del Genoa contro l’Empoli: “E’ un motivo di orgoglio aver segnato. Io vengo dalla Primavera e fare un gol così al ‘Ferraris’ è un sogno che si realizza. E’ una vittoria che ci dà fiducia ed energia positiva. Nella ultime partite ci sono stati episodi sfortunati. E’ un motivo di orgoglio giocare in prima squadra per me, Venturino, Ekathor, abbiamo fatto tanta strada. Con Masini poi sono molto legato perché abbiamo fatto percorsi simili e poi ci siamo ritrovati qui. Vieira? Mi sta dando tanta fiducia fin dal primo giorno che sono arrivato in ritiro. Mi dà molta energia positiva”.

FOTO: X Genoa