Marca: Zidane esonerato se verrà eliminato dalla Champions

Il futuro di Zinedine Zidane è legato alla qualificazione agli ottavi di Champions League. Secondo quanto riporta Marca, il CdA del Real Madrid ha congelato la posizione del tecnico transalpino fino alla gara di mercoledì prossimo in casa con il Borussia Monchengladbach. Una vera finalissima per passare il turno. Vincere garantirebbe ai blancos gli ottavi di finale, il pareggio potrebbe anche bastare, a patto che l’Inter batta lo Shakhtar Donetsk.

In mezzo, però, c’è anche una gara delicata in Liga, al Sachez Pizquan con il Siviglia. Ovviamente si attende una vittoria o un buon risultato, visto che il Real Madrid è già molto indietro anche in campionato. Sarà una settimana cruciale, quindi, per Zidane, l’uomo delle 3 Champions di fila, che ora rischia grosso.

