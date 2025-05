Marca vota Sommer: “E se togliesse il Pallone d’Oro a Yamal?”

La rete di Frattesi al 99′ ha lanciato l’Inter verso la finale di Monaco. Ma per tanti l’assoluto protagonista della pazza serata nerazzurra risponde al nome di Yann Sommer. Il trentaseienne portiere svizzero è stato autore di parate strepitose, che hanno condotto la Beneamata sino a Monaco. Parate come quella finale sul sinistro del fenomeno Yamal, che ancora si chiede come sia stato possibile. Oppure quella altrettanto incredibile su Eric Garcia a porta quasi sguarnita. Secondo “Marca”, interventi che potrebbero valergli anche il Pallone d’Oro se in finale dovesse andare come tutti i tifosi interisti sperano. In un anno senza un candidato chiaro, si chiede il quotidiano sportivo di Madrid, potrebbe essere la volta di un portiere? E allora Sommer sarebbe il candidato ideale.