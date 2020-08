Visite mediche in casa Barcellona avviate alle ore 10:15 di questa mattina e, come riporta Marca, tutti presenti tranne Leo Messi. L’argentino non si è presentato al Medical Center del club blaugrana a differenza di altri “epurati” come Vidal, Rakitic, Suarez e Alba. La “pulce” aveva già comunicato l’assenza alle visite mediche mentre in queste ore ha chiesto un confronto con Bartomeu.

Foto: Twitter Liga