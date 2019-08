Marca sul Real Madrid: Van De Beek sì, Pogba no

Van De Beek sì, Pogba no. Questa l’apertura di Marca sul mercato dei centrocampisti in entrata per il Real Madrid. Per l’olandese l’arrivo in maglia blanca sarebbe solo una questione di ore e, se non dovessero esserci contrattempi, si chiuderà nella settimana che partirà domani. Per il francese si parla invece di missione impossibile. Ieri Solskjaer aveva detto che Pogba sarebbe rimasto al Manchester United: per la stampa spagnola c’è da credere alle sue parole.

Foto: AS