Marca sicura: Modric dice no al Psg, resterà al Real Madrid

Luka Modric resterà al Real Madrid. Ne è sicura l’autorevole Marca, che svela come non ci sia alcuna possibilità per il croato di trasferirsi al Psg nell’affare Neymar. Come si legge tra le colonne della sopracitata fonte, l’entourage dello stesso Modric ha confermato che il centrocampista non ha intenzione di accettare il Psg e che resterà alla corte di Zinedine Zidane anche nella prossima stagione.

Foto: Twitter personale Modric