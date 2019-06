Marca sicura: Lopetegui al Siviglia, è fatta. La firma in settimana

Julen Lopetegui sarà il nuovo allenatore del Siviglia. Ne è certa l’autorevole Marca (notizia confermata anche da El Desmarque, portale molto vicino alle vicende degli andalusi), che aggiunge come il tecnico ex Real Madrid firmerà un contratto triennale con il club spagnolo. L’accordo totale è stato raggiunto nelle scorse ore, Lopetegui era da giorni in cima alla lista di Monchi, il nero su bianco è atteso già in settimana.

Foto: sito ufficiale Real Madrid