Marca sicura: Fekir sempre più vicino al Betis. Nei prossimi giorni…

Nabil Fekir è sempre più vicino al Betis. Il fantasista francese, in scadenza di contratto nel 2020 con il Lione, salvo sorprese proseguirà la sua carriera in Spagna. Secondo quanto rivela l’autorevole Marca, infatti, dopo l’accordo tra il giocatore il club andaluso, la trattativa con il Lione avrebbe subito un’importante accelerata. Al punto che lo stesso Fekir è atteso nei prossimi giorni a Siviglia per formalizzare l’operazione. E la stampa francese conferma il via libera del Lione, ultimo passaggio prima delle visite e della firma.

Foto: Twitter personale Fekir