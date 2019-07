Marca sicura: Ceballos all’Arsenal, in arrivo il via libera del Real Madrid

Dani Ceballos è ormai a un passo dall’Arsenal. Dopo le indiscrezioni dei giorni scorsi, dalla Spagna arrivano importanti conferme: secondo quanto riporta Marca (notizia confermata da AS), sarebbe in arrivo il definitivo via libera del Real Madrid all’operazione. Già nelle prossime ore Ceballos potrebbe arrivare la fumata bianca per visite e firma con i Gunners.

Foto: AS