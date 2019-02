Marca sicura: Atletico Madrid, a un passo il rinnovo di Oblak. I dettagli

In Spagna sono sicuri: l’Atletico Madrid è a un passo dal rinnovo di Jan Oblak. Secondo quanto svela l’autorevole Marca, infatti, il portiere sloveno molto presto firmerà il nuovo contratto con i Colchoneros. Attualmente in scadenza nel 2021, si legge, Oblak prolungherà fino al 2022 con annesso importante ritocco verso l’alto dell’ingaggio. Verrà aumentata anche la sua clausola rescissoria (quella attuale è di 100 milioni), che non raggiungerà comunque i 200 milioni di euro.

Foto: Marca