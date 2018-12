Marca sicura: Atletico Madrid, per l’attacco assalto a Maxi Gomez. Sulla clausola…

L’Atletico Madrid è al lavoro per sostituire l’infortunato Diego Costa. Uno dei nomi caldi sul taccuino del club spagnolo è quello di Maxi Gomez, attaccante del Celta Vigo, autore di 7 gol e 4 assist in 13 partite stagionali di Liga. Secondo quanto riporta l’autorevole Marca, infatti, i Colchoneros sarebbero usciti allo scoperto per assicurarsi le prestazioni del giovane attaccante uruguaiano, vincolato da una clausola da 50 milioni di euro. L’avventura del classe ’96 al Celta potrebbe essere già ai titoli di coda: l’Atletico di Simeone è pronto a fare sul serio per Maxi Gomez.

Foto: Twitter ufficiale Celta Vigo