Marca: salgono le quotazioni di Guerreiro per la fascia sinistra del Barcellona

Il Barcellona è alla ricerca di un’alternativa a Jordi Alba sulla fascia sinistra. Il club blaugrana sa che è fondamentale avere un sostituto in grado di competere con lo spagnolo. Secondo il quotidiano Marca, Raphael Guerreiro del Borussia Dortmund, possiede i requisiti richiesti. Il portoghese non solo soddisfa i requisiti sportivi, ma ha il contratto in scadenza a giugno del 2020. Il Barça ha capito che è la situazione ideale per sedersi a parare con il club tedesco e ottenere un prezzo ragionevole per Guerreiro.

Foto: Marca