Marca: Rodrigo lascerà l’Atletico, su di lui City e Bayern

Dopo un solo anno, Rodrigo Hernandez lascerà l’Atletico Madrid. A rivelarlo è Marca, secondo il quale il centrocampista classe 1996, acquistato la scorsa estate dal Villarreal, avrebbe comunicato ai colchoneros l’intenzione di lasciare il club per accasarsi in un altro club che possa dargli maggiore spazio. L’Atletico, ad ogni modo, realizzerà una grande plusvalenza: dai 25 milioni spesi per prelevarlo dal Villarreal ai 70 di clausola rescissoria che qualsiasi club dovrà pagare per assicurarsi il giocatore prossimo al compimento dei 23 anni. Su di lui ci sono Manchester City e Bayern Monaco, con il club inglese favorito su quello tedesco per assicurarsi il centrocampista.

Foto AS