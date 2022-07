Marca: Rayo Vallecano, avviati i contatti per il ritorno di Diego Costa

Si apre lo scenario di un possibile ritorno di Diego Costa al Rayo Vallecano. L’attaccante spagnolo, classe 1988, è fermo dallo scorso dicembre e si sta allenando da solo a Madrid, in attesa di trovare una squadra che lo faccia sentire importante. La sua intenzione, riporta Marca, è quella di non lasciare la città, dove vive la sua famiglia, ed è per questo motivo che continuano i dialoghi con il Rayo Vallecano, club in cui peraltro l’ex Atletico Mineiro ha già giocato nel 2012, mettendo a segno 10 gol in 16 partite.

Foto: Diego Costa Instagram