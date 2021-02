Marca presenta Atalanta-Real: “Sfida gigantesca”. Dea, una filosofia “alla Cruyff”

In Spagna non si parla d’altro. In particolare dalle parti di Madrid, dove se una parte piange il passo falso di ieri sera, l’altra si appresta a vivere un’altra sfida assai complicata. Grande attenzione infatti alla sfida di Bergamo tra Atalanta e Real Madrid sui giornali spagnoli. Il quotidiano Marca titola “Una sfida gigantesca”, spiegando come viste le numerose assenze del Real Madrid (soprattutto in difesa) e la forza offensiva dell’Atalanta, debba aggrapparsi ai guantoni di Thibaut Courtois. Tanti i complimenti per la Dea e per Gasperini, definendo gli orobici una squadra che tira tantissimo in porta (solo Barcellona, Juventus e Bayern hanno numeri migliori), che porta avanti la sua filosofia “alla Cruyff” e che si presenta con un Luis Muriel al pieno della forma e lanciatissimo verso una nuova prestazione di sostanza e qualità.

Foto: marca 24-02-21