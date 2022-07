Marca: poco spazio per Sane, il Bayern lo offre al Real Madrid

Sembrerebbe uno scherzo, invece è proprio cosi, Leroy Sane rischia di non trovare spazio nel Bayern. Questo fa capire la potenza offensiva dei campioni bavaresi. Secondo il noto portale spagnolo Marca, il calciatore tedesco è stato offerto al Real Madrid. Al momento però non ci sarebbero possibilità in quanto anche Ancelotti ha confermato di non aver bisogno di calciatori offensivi. Insomma un grande campione che rischia di rimanere fuori squadra. Ulteriori sviluppi, racconta il portale, potranno aprirsi nei prossimi giorni.

Foto: Twitter Bayern Monaco