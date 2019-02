Marca: Modric-Real, rinnovo fino al 2021

Il futuro di Luka Modric sarà ancora con la maglia del Real Madrid cucita addosso. Il centrocampista croato, sogno di mercato della scorsa estate dell’Inter, rinnoverà infatti il contratto con le Merengues fino al 30 giugno del 2021: l’intesa per prolungare l’attuale accordo (in scadenza nel 2020) è stata raggiunta negli ultimissimi giorni, come annuncia l’autorevole Marca. Modric diventerà così uno dei giocatori più pagati della rosa del Real e, salvo clamorose sorprese, chiuderà la carriera nella capitale spagnola.

Foto: Twitter personale Modric