Marca: l’Atletico Madrid aspetta James ma pensa anche a Rodrigo

Il colpo di questa sessione di mercato dell’Atletico Madrid può essere Rodrigo Moreno. Così scrive il quotidiano spagnolo Marca, secondo cui i Colchoneros starebbero aspettando con fin troppa pazienza la risposta da James Rodriguez e il Real Madrid. La necessità di regalare a Simeone un altro attaccante per accompagnare il duo Diego Costa-Morata ha dunque portato la società madrilena a individuare il classe ’91 del Valencia come pista alternativa nel caso in cui la complicata trattativa con i concittadini Blancos non vada in porto. Il costo del cartellino, secondo la testata iberica, si aggirerebbe sui 60 milioni di euro.

Foto: twitter ufficiale La Liga