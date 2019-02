Marca insiste: Eder Militao al Real Madrid, manca solo la firma

Eder Militao in estate sarà un nuovo giocatore del Real Madrid. Dopo le indiscrezioni spagnole delle scorse settimane, ora arrivano ulteriori conferme: secondo quanto ribadiscono i colleghi di Marca, ormai mancherebbe soltanto la firma per sancire il passaggio del difensore brasiliano alla corte delle Merengues. Il Real, infatti, avrebbe già definito l’operazione per il trasferimento del classe ’98 in vista del prossimo luglio. Nelle casse del Porto andranno 50 milioni di euro (cifra prevista nella clausola rescissoria del brasiliano), mentre il calciatore dovrebbe firmare un contratto fino al 2025 con i blancos.

Foto: Twitter ufficiale Porto