Marca stuzzica l’Inghilterra: “Ma non erano quelli che non si tuffavano?”

Continua a fa discutere l’episodio del calcio di rigore che ha ‘spinto’ l’Inghilterra in finale ad Euro 2020. L’edizione odierna di Marca, ad esempio, stuzzica i britannici proprio su questo argomento. Di seguito il commento del quotidiano spagnolo:

“Ma questi non erano quelli che non si buttavano? Un rigore infame, con l’acquiescenza e la passività del VAR, ha favorito una Inghilterra che arriva in finale col vento in poppa. Sarebbe utile che il calcio inglese la smettesse di dare lezioni al resto del continente sulle simulazioni”.