Marca titola “Chi ti ha visto e chi ti vede…” dopo la debacle del Real Madrid contro lo Shaktar, ma la vittoria dell’Inter gli dà un’altra chance contro il Gladbach. Buon primo tempo per i blancos che però sono affondati nel secondo. Quinta sconfitta in 15 partite in stagione per la squadra di Zinedine Zidane.

Foto: AS