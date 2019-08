Marca: il Real studia il colpo Neymar, il Barça alla finestra. E quella nuova denuncia…

Sfumato Pogba, il Real Madrid starebbe studiando l’assalto a Neymar. Secondo Marca, oggi il brasiliano sembrerebbe diviso tra un possibile ritorno nel Barcellona ed un approdo alla corte di Zidane. Le Merengues, come si legge tra le colonne della sopracitata fonte, starebbe preparando l’affondo per il gioiello del Psg, mentre il Barça – a conoscenza dell’interesse del Real – non ha mollato la presa e aspetta che il brasiliano faccia un passo verso la direzione catalana. Ma non è tutto: dopo essere stato travolto dalle accuse di stupro (caso archiviato), per Neymar nelle ultime ore è arrivata una nuova denuncia. Il classe ’92 sarebbe stato denunciato per atti di violenza risalenti alla finale di Coppa di Francia dello scorso 27 aprile, quando l’ex Barcellona colpì con un pugno al volto un tifoso sugli spalti che lo aveva provocato. Squalificato per tre giornate dalla giustizia sportiva, ora Neymar rischia altri guai…

Foto: AS