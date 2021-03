Marca: il Real non lo considera. Terminato il prestito al Tottenham, Bale andrà via a parametro zero

Dal suo ritorno al Tottenham, Gareth Bale sembra aver ritrovato il sorriso e anche la condizione fisica. Di proprietà del Real Madrid, la volontà del gallese sarebbe quella di tornare in Spagna a fine stagione e trascorrervi l’ultimo anno di contratto, come accennato nei giorni scorsi in una intervista. Secondo quanto riferisce Marca, tuttavia, i Blancos non sarebbero dello stesso avviso, e per questo l’obiettivo sarebbe quello di cederlo, anche a parametro zero per risparmiare l’ingaggio.

Foto: Twitter Real Madrid